“Mon toit à moi” (3/8) : Ma maison, c'est mon camion !

J'ai pas de canapé et de télé le soir quand je rentre chez moi ! Il fait froid et il faut le temps que ça chauffe, mais "métro-boulot-dodo", ce n'est plus pour moi aujourd'hui.

Ma maison, c'est mon camion

France 3 Hauts-de-France, partenaire des Haut-Parleurs Les "Haut-Parleurs", c'est quoi ? C'est un projet collaboratif de production et de formation au journalisme de la "Haut-Parleurs Académie", qui parie sur la jeunesse et la mixité, mené par La Condition Publique à Roubaix avec l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille et le nouveau média "Les Haut-Parleurs", co-produit par Fablabchannel et TV5MONDE.

France 3 Hauts-de-France s'associe à la diffusion de ces reportages, pour leur donner toute la visibilité qu'ils méritent ! "Mon toit à moi" Un logement, c'est bien plus qu'un toit sur la tête. Gardien de l'intimité, il héberge parfois des cohabitations improbables. Luxueux ou insalubre, ultra-connecté ou traditionnel, il est ancré dans un quartier et raconte une partie de notre identité.

Dans cette série de vidéos sur le thème du logement, avec la complicité de la réalisatrice Camille Gallard, des jeunes de Lille et Roubaix, étudiant(e)s en journalisme et engagé(e)s dans la cité, mettent en images notre rapport à l'habitat. Les Haut-Parleurs en ligne :

Vivre sur roues, c'est le rêve ou la galère ? Clara a partagé le mode de vie de, 28 ans, qui vit à l'année dans un camion de quelques mètres carrés depuis deux ans.Il n'y a pas de chiffres sur les jeunes qui vivent dans un camion ou autres habitats nomades. Mais si on compte les jeunes qui le font pour l'aventure, les travailleurs précaires, les saisonniers, les gens qui travaillent sur un chantier quelques mois loin de chez eux, ceux qui vivent au camping à l'année, les gens du voyage, les personnes divorcées ou au chômage qui n'arrivent pas à louer quelque chose, ça fait pas mal de mone !Tournage et réalisation : Clara DelcroixImage : Clara Delcroix, Louezna KhenouchiDA et rédaction en chef : Hélène SeingierAnimation et formation : Flora Bellouin, Camille Gallard, Quentin ObarowskiMerci à Béatrice Mesini