Après le drame de Marseille, Montreuil-sur-mer va accélérer la destruction de bâtiments vétustes

Montreuil-sur-mer accélère la destruction de bâtiments vétustes

Reportage de Valérie Dermersedian et Pascal Mahieu.

Depuis mardi des barrières empêchent les imprudents de s'aventurer trop près de la bâtisse. Un bâtiment inhabité depuis longtemps et qui menace de s'écrouler. "On voit que des grandes poutres sont attaquées par le mérule (le champignon des charpentes NDR), fortement dégradrées par l'humidité", explique(Pas-de-Calais). "En conclusion, on a sur ce bâtiment, on a un risque d'effondrement maintenant".Unpour reconstruire des logements sociaux à la place de cette vieille bâtisse, mais. Mais après le drame survenu à Marseille le 5 novembre (8 morts dans l'effondrement de deux immeubles vétustes), la municipalité montreuilloise a décidé de prendre le taureau par les cornes. "Avec l'aide de la sous-préfète, on a réussi à décoincer l'ensemble du problème", se félicite M.Leblanc. "Le mur ne sera pas conservé, il sera abattu puis reconstruit à l'identique, mais ça, le projet le prévoyait déjà. On retrouvera exactement le même périmètre de bâtiments dans le nouveau projet."Ici, le problème a été résolu., mais pour d'autres les choses sont un peu plus compliquées, notamment lorsqu'il s'agit d'une propriété privée. La communauté d'agglomération doit alors intervenir pour prendre un arrêté de péril.