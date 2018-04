Estrée : un gendarme meurt dans un accident

Le drame s’est produit vers 3 h du matin à Estrée, un village à proximité de Montreuil-sur-mer. Selon La Voix du Nord , une voiture circulant sur la D126 (appelée route de Saint-Omer) a effectué une sortie de route et s'est immobilisée après des tonneaux. Les circonstances de l’accident n’ont pas encore été communiquées mais il apparaît qu'un seul véhicule est en cause.Il s’agit d’un adjudant de la brigade de gendarmerie d’, à moins d’une dizaine de kilomètres.Il avait 35 ans.. Le conducteur, également gendarme, a été légèrement blessé et transporté à l’hôpital. Il en est sorti dans la journée.Le parquet de Boulogne-sur-mer indique queau moment de l’accident, mais dans le cadre d’une sortie privée. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les causes du drame.