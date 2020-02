Un homme est décédé après un choc frontal entre deux véhicules sur la D901 à Ecuires

Un homme de 70 ans décédé

Un peu avant 19 heures ce mardi 18 février, les pompiers de Montreuil-sur-Mer, d'Étaples et de Berck ont été appelés pour un accident sur la D901, à Écuires (Pas-de-Calais). Selon une information de la Voix du Nord confirmée par le SDIS 62, les deux véhicules : une camionnette et une voiture, se sont percutés frontalement.Le conducteur de la voiture, âgé de 70 ans, a été retrouvé en arrêt cardio-respiratoire, incarcéré dans son véhicule. Il a été déclaré décédé par le médecin du SMUR.Le conducteur de la camionnette a lui été transporté non médicalisé au centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil.