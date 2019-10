Montreuillois : un réseau de covoiturage gratuit mis en place en milieu rural

"Des voisins qui rendent service à leurs voisins", c'est cela l'esprit de Rézo Pouce . Depuis jeudi dernier, trois communautés de communes du Montreuillois ont mis en place ce service.Le principe est simple : des autostoppeurs attendent, devant des panneaux, des conducteurs agréés pour réaliser leurs déplacements. Il suffit de s'inscrire sur le réseau via internet ou dans les mairies. L'utilisateur, piéton ou automobiliste, reçoit alors une carte ou un macaron qu'il appose sur son véhicule. Ce service solidaire et sécurisé est gratuit.L'idée est née dans le sud-ouest de la France il y a quelques années et s'est étendue à de nombreux territoires ruraux pour faciliter les déplacements quotidiens dans des zones mal desservies par les transports en commun.Dans le Montreuillois, 162 communes font partie du dispositif et 569 panneaux ont été installés. Le temps d'attente à un panneau est estimé à moins de dix minutes.