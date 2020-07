VIDÉO. La Chartreuse de Neuville se dévoile dans une visite théâtrale

Visite théâtrale de la Chartreuse de Neuville • ©France 3 Nord Pas-de-Calais

Un cadre "empreint de vie" que les acteurs s'attachent à reproduire

Près de Neuville-sous-Montreuil (Pas-de-Calais), la Chartreuse Notre Dame des Prés est désormais le théâtre de visites particulières. Les guides traditionnels ont été remplacés par des comédiens, chargés d'incarner les habitants historiques des lieux au fil des époques.Dans la chapelle, c'est un moine qui détaille son quotidien dans le monastère du XIVsiècle, celui "des petites mains de la Chartreuse". Au détour des longs couloirs et des alcôves de l'immense Chartreuse de Neuville, un nouveau personnage se raconte alors.Arrivés dans la bibliothèque, les visiteurs sont accueillis par le poète Paul Verlaine, l'un de ses illustres résidents. Toujours dans son personnage, l'acteur Peter Cheetham conte le passé du poète : "J'étais incarcéré en Belgique et au sortir de la prison, j'avais envie de retrouver une autre ambiance, un calme, une sérénité."Les textes lus par les acteurs sont authentiques. Tour à tour monastère, carrière de pierre, sanatorium, hôpital civil belge durant la Grande Guerre, la Chartreuse regorge d'anecdotes sur ces différentes époques de l'histoire."Ce lieu a toujours été habité. Il est empreint de vie, d'histoire. Je suis venue le visiter il y a sept ans, je n'ai jamais pu repartir", témoigne Christiane Gandon, bénévole de la troupe Face&Cie, qui organise les visites théâtrales.Les visiteurs sont unanimes : "On apprend beaucoup de choses sur les personnages qui ont vécu ici." Cette "ambiance particulière mélange spirituel et comédie", une association intéressante pour l'un des spectateurs du jour.Ces visites atypiques sont rares et limitées à 20 personnes : la troupe d'amateurs bénévoles ne reviendra que les premiers week-ends d'août et de septembre , pour une nouvelle plongée dans le passé de la Chartreuse.