VIDÉO. Coronavirus : à Montreuil-sur-Mer, la réserve civique accueille les enfants des personnels soignants

Activités variées et encadrées

La réserve civique et l'accueil des enfants des soignants mobilisés à Montreuil-sur-Mer (62)

Reportage Corinne Sala, Philippe Rousselle, Franck Defrance



Gestes barrières dès le plus jeune age

La distribution de produits de première nécessité (aliments, produits d’hygiène, repas, médicaments…) aux plus démunis, dans le cadre de l’aide alimentaire et d’urgence

La garde exceptionnelle d’enfants de soignants ou d’une structure de l’aide sociale à l’enfance

Le maintien de liens avec les personnes fragiles isolées, malades ou en situation de handicap, en les appelant régulièrement pour prendre des nouvelles par téléphone

Faire des courses pour les personnes agées.

Depuis le début du confinement, les associations ou les particuliers offrent leurs services via la plateforme de la réserve civique, #Jeveuxaider . Ainsi à Montreuil-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, l'association Union Sportive et Jeunesse s'est manifestée et propose de garder gratuitement les enfants de personnels soignants, mobilisés dans lutte contre la pandémie.Aujourd'hui, 3 petites filles sont accueillies : Sixtine, Camille et Agathe. Elles ont une dizaine d'années à elles 3 et de l'énergie à revendre ! Encadrées par des salariés de l'Association, ces fillettes se sont très vite adaptées pour cette première matinée." Vous, voyez des enfants, petits comme cela, on les tient concentrés une demi-heure ! Donc toutes les demi-heure, il faut leur trouver une nouvelle activité. Là, on a fait un peu de coloriage, puis on a fait des masques, une petite activité pour apprendre à compter. On a fait un peu de chant, des comptines, on essaye de varier au maximum " détaille Camille Leprêtre.Ce service gratuit est une aubaine pour les parents. Constance Doat est une maman rassurée : " c’est inespéré, je savais pas que ça existait. C’est une amie qui m’a parlé de ce dispositif et comme c’est en face de la maison, ça n’a pas de prix ! "Gaelle Legendre, pharmacienne, confirme sa satisfaction de voir sa fillette accueillie ici : " heureusement qu’il y a ce service-là qui est mis en place. Ça permet de savoir nos enfants entre de bonnes mains, avec des gens compétents. "Pour les enfants en bas âge, pas toujours facile de faire respecter les gestes barrières. Pourtant, avec des parents dans le milieu médical, elles ont quelques notions : " On ne peut pas faire des bisous à cause du coronavirus " précise la petite Sixtine. " Oui, et ma maman est pharmacienne et elle travaille avec un masque " renchérit la jeune Agathe.Pour les plus grands, comme Maélie, l'association encadre aussi les devoirs, dans le respect des consignes de sécurité sanitaire.Les demandes de renfort sont toujours d'actualité car les associations subissent une pénurie de forces vives. Un tiers, voire la moitié, de leurs bénévoles sont âgés de plus de 70 ans.Alors, si vous aussi, vous souhaitez faire partie de cette réserve civique , comme déjà plus de 280 000 personnes. Rendez vous le site du gouvernement, et portez vous volontaire pour une des quatre missions essentielles