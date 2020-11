VIDÉO. À Montreuil-sur-Mer, les sans-abri sont accueillis à l'auberge de jeunesse de la citadelle

Au coeur de la citadelle

Pour le dispositif d'accueil hivernal 2020/2021, l’association FIAC - Foyer international d’accueil et de culture - de Berck qui vient en aide aux personnes les plus démunis, offre un refuge le temps du confinement, dans l’auberge de jeunesse de Montreuil-sur-Mer.

L'Auberge de jeunesse faisait office d’accueil de nuit depuis le mois de décembre, il devient désormais aussi accueil de jour pour les sans-abri de l’arrondissement, souvent originaires de notre littoral. Amandine Garcia vit dans la rue depuis 4 ans et depuis quelques jours, elle se réveille à l’abri au coeur de la citadelle et en bonne compagnie.

FIAC accueille SDF à la citadelle de Montreuil-sur-Mer

Un abri apaisant en période de pandémie

Des normes sanitaires renforcées

"Ici, c'est bien. Dans la rue, il y en qui ne sont pas très gentils. Il faut se débrouiller par soi-même. Mais ici, ça va. J’ai des amis qui sont là pour m’aider, pour me soutenir. Il y a quelques jours quelqu’un avait mis de la musique un midi et on s’est tous mis à chanter, pour être bien" explique-t-elle avec un timide sourire.Depuis l’annonce d’un reconfinement, Amandine a trouvé son refuge ici, poussée par le froid mais aussi par la peur du virus : "Je préfère être ici. Dehors, on serait déjà tous à l’hôpital. Je connais l’hôpital et non merci…" précise-t-elle. L’association FIAC loue cette auberge de jeunesse pour une vingtaine de sans abri, tous volontaires. Aujourd'hui, elle leur permet de vivre un confinement comme en famille, jeux de société et balades dans le jardin, ce qui apaise grandement leur quotidien.Attestation en main, Etienne et Philippe sont en route pour leur balade d'une heure autorisée, conscients du soulagement d'être ici."On a le privilège d’être accueilli dans un endroit sain. Plus on le respecte mieux c’est. Tout le monde n’a pas cette chance. C’est pour cela que je dis qu’on est des SDF de luxe..." sourit Etienne Gilquin.Le défi des éducateurs : faire respecter les normes sanitaires, Ici chacun fait son ménage. "Il y a un planning qui est établi pour la semaine afin qu’ils évitent d’attraper le virus et pour être protégés aussi avec le masque, avec une désinfection des mains, le lavage au quotidien et la désinfection des locaux" précise Léa Dewet, l'éducatrice de jour.Un refuge pour sans-abri déjà ouvert pendant le premier confinement où tout s’est très bien passé. Aucun incident et aucun cas de contamination observé.