VIDEO. Montreuil-sur-Mer : comment une dizaine de jeunes va donner une nouvelle vie aux remparts

Montreuil-sur-Mer : comment de jeunes bénévoles vont donner un coup de jeune aux remparts

Découvrir la valorisation du patrimoine

Ville de Montreuil sur Mer - Officiel L'Association " Chantier Histoire et Architecture Médiévales " revient pour poursuivre le chantier sur les remparts ! Sous l'égide de la Communauté d'Agglomération des 2 Baies en Montreuillois, 12...

Les remparts de Montreuil-sur-Mer s'apprêtent à. Depuis le 4 mars, 12 jeunes en service civique se sont attelés à une exigente tâche :, tout en respectant ses codes architecturaux.Pour Benjamin, 21 ans, c'est le premier jour de maçonnerie au bout d'une semaine de chantier., pour rénover une partie du mur d'enceinte. Plus que du volontariat, l'ambition est de susciter des vocations."Je suis content de découvrir le métier de maçon que je ne connaissais pas,de découvrir un métier comme celui-là", estime le jeune homme. Ces chantiers-école sont la spécialité de l'association CHAM (Chantiers Histoire et Architecture Médiévales). Rien qu'à Montreuil, il s'agit de saA l'instar de Pierre Bouillet, le responsable des travaux,. "Ce que j'aime, c'est transmettre mon savoir, ce que j'ai acquis pendant plusieurs années pour leur donner envie exercer un métier comme celui-ci, affirme Pierre Bouillet, chef de chantier. Il faut du temps pour apprendre, mais bien encadré,."Il y a trois ansavait nécessité une intervention d'urgence avec de gros moyens débloqués. Le chantier avait déjà été confié à l'association CHAM qui chaque fois donne leur chance à. "C'est toujours 10 mois de pris et on pourra dire qu'on a fait quelque chose de bien dans notre vie, note Enzo Dubocquet, 19 ans. Pour le patrimoine, c'est un beau geste.".Sélectionnés par la mission locale, ces jeunes vont œuvrer pendant 10 mois pour redonner, sur une vingtaine de mètres, sa splendeur aux remparts de Montreuil. Et vu l'état général de la fortification,