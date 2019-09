Des “vols à la carte routière” dans le Pas-de-Calais : la gendarmerie met en garde et donne quelques conseils

Connaissez l'arnaque dite "du vol à la carte routière" ? Le mode opératoire n'est pas nouveau mais des faits récents ont poussé la gendarmerie du Pas-de-Calais a lancé une alerte sur sa page Facebook "Les malfaiteurs affichent un air désemparé, visiblement perdus à la sortie d’un supermarché et font appel à la bienveillance d’un client de magasin affairé à ranger ses courses dans son coffre pour l’aider à trouver son chemin, carte routière en mains. Si vous êtes confrontés à cette situation, vous devez faire preuve de la plus grande méfiance !", écrivent les gendarmes.La suite est attendue : généralement un complice se charge de fouiller la voiture pendant que la carte routière est déployée. Ils peuvent atteindre un sac à mins et subtilsier la carte bleue. "Ces derniers, qui avaient repéré la victime au préalable à la caisse du supermarché, avaient bien entendu aperçu le code de sa carte bancaire, poursuit la gendarmerie du Pas-de-Calais. Ces escrocs quittent ensuite les lieux en remerciant leur victime, qui ne s’aperçoit de la supercherie que tardivement."Il faut donc, pour éviter cette arnaque, être vigilant :- protéger le mieux possible votre code de carte bancaire-se méfier des personnes un peu trop perdues et persuadées que vous pourrez les aider avec une une carte routière.