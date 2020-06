Municipales dans le Pas-de-Calais : découvrez les résultats du second tour dans votre commune

Elections municipales 2020 : comment ça marche ?

On votait dans 154 communes du Pas-de-Calais. Quel résultat pour ce 2nd tour des élections municipales 2020 ? Retrouvez ici les scores de tous les candidats engagés dans les communes du département.Ces résultats des élections municipales sont publiés grâce au widget de france info . Les données sont fournies par le ministère de l'Intérieur.Sur la carte ci-dessous, apparaissent toutes les communes du Pas-de-Calais. Vous pouvez zoomer et dézoomer pour trouver votre commune ou une autre ville qui vous intéresse. En cliquant, vous êtes renvoyés par la page de résultats de toutes les listes (nombre de votes obtenus, pourcentage, abstention...)Autre solution encore plus simple : tapez le nom de votre commune dans le champ de recherche ou son code postal ci-dessous et obtenez immédiatement les résultats de toutes les listes en lice. Les scores présents dans notre application sont officiels. Vous pouvez aussi y accéder en cliquant ici.