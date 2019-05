Neuf migrants dont un mineur interceptés au large du Cap Gris-Nez alors qu'ils tentaient de traverser la Manche

#photos Opération de #sauvetage de 9 #migrants au large du Cap Gris-Nez par le patrouilleur côtier de la @gendarmeriemaritime Athos ➡️https://t.co/CwJS36n6Dh pic.twitter.com/HpQz2Oeix1 — PREMAR Manche (@premarmanche) 19 mai 2019

Neuf hommes, dont un mineur, qui tentaient de traverser la Manche sur une petite embarcation ont été interceptés, ce dimanche 19 mai, autour de 7 heures du matin, annonce la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. Ces migrants, se disant iraniens, voulaient rejoindre la Grande-Bretagne. Mais ils ont été secourus au large du Cap Gris-Nez, dans le Pas-de-Calais, et remis à la police.Un patrouilleur côtier de la gendarmerie maritime les a repérés puis récupérés alors qu'ils étaient en état de "légère hypothermie" dans les eaux françaises, à environ 5,5 kilomètre des côtes, a précisé la préfecture maritime dans un communiqué Ils ont été ramenés à Calais et remis à la police au frontières (PAF). Depuis octobre, ces tentatives de traversée par des migrants se sont multipliées malgré le danger lié à la densité du trafic, aux forts courants et à la faible température de l'eau.