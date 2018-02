Noeux-lès-Auxi : une femme mise en examen pour l'assassinat de son compagnon

Mercredi matin, les pompiers retrouvaient un homme mort à son domicile dans ce petit village. "La concubine du défunt, entendue sous le régime de la garde à vue, reconnaissait avoir donné la mort à son conjoint", a indiqué le parquet de Béthune dans un communiqué de presse diffusé vendredi soir. La jeune femme a été placée en détention provisoire. "Les investigations ultérieures, notamment des auditions, et opérations d'expertise, permettront de préciser les causes et les circonstances du décès", a ajouté le parquet.



Selon une source chez les gendarmes, le décès serait dû à une "overdose médicamenteuse" avec "un décès probablement causé par un empoisonnement" la veille de la Saint-Valentin. "C'est un couple qui avait des problèmes", a indiqué jeudi cette source à l'AFP.