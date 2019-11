A Noeux-les-Mines et Labourse, interdiction de boire l’eau du robinet jusqu'à nouvel ordre

Distributions de bouteilles d'eau

Arrondissement de #Béthune: une interdiction de la consommation d'#eau à des fins alimentaires a été décidée par l'@ARS_HDF à destination des habitants des communes de #NoeuxLesMines et de #Labourse.



Pour plus d'informations 👇: pic.twitter.com/m3YFvGHWbF — Préfet Pas-de-Calais (@Prefet62) November 26, 2019

Si l'eau du robinet a bien été rétablie ce mardi à Noeux-les-Mines, après la rupture de canalisation accidentelle survenue lundi après-midi, les 5700 foyers connectés au réseau ne doivent pas la consommer. C'est en tout cas ce que leur demande l'Agence Régionale de Santé (ARS) qui a procédé ce mardi à des prélèvements pour analyse. La commune voisin de Labourse est également concernée."Le réseau de distribution de l’eau, alimentant la commune de Noeux-les-Mines et une partie de la commune de Labourse, s’est vidangé", explique la préfecture du Pas-de-Calais. "Il existe donc une possibilité d’infiltrations dans les canalisations d’eaux souillées, de boues ou de polluants présents dans le sol, ce qui ne préserve plus la qualité de l’eau du réseau."Pour éviter tout risque, il ne faut don pas boire l'eau du robinet jusqu'à nouvel ordre. Il est également demandé de ne pas l'utiliser pour le lavage des dents, la préparation des aliments, le lavage des légumes crus et d'éviter de s'en servir pour la toilette des enfants et des personnes fragiles. "Cette interdiction doit être strictement respectée jusqu’à ce que des prélèvements d’eau montrent un retour à une qualité normale de l’eau", insiste la préfecture. "Par ailleurs, le recours à des points d’eau tels que sources, fontaines et puits privés est vivement déconseillé, ces eaux pouvant également avoir des caractéristiques les rendant impropres à la consommation humaine."En attendant le feu vert des autorités, la commune de Noeux-les-Mines va poursuivre la distribution de bouteilles d'eau minérale (3 bouteilles par personne) aux services techniques, situés rue de Bethune, jusqu'à 21 heures ce mardi soir. Elle reprendra mercredi matin et ainsi de suite jusqu'à ce que les doutes soient définitivement levés.La commune de Labourse va également procéder à des distributions de bouteilles d'eau.