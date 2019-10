Noeux-les-Mines : une personne meurt renversée par un train, trafic SNCF interrompu entre Lens et Béthune

🔴 9h29 Axe Béthune ↔ Lens.



Les pompes funèbres sont actuellement sur place. https://t.co/DEGcapQ9HA — TER Hauts-De-France (@TERHDF) October 1, 2019

La circulation a été interrompue sur l'axe Béthune-Lens. / © SNCF

Selon la SNCF, l'accident est survenu vers 7h40 ce mardi matin. Une personne, qui se trouvait sur les voies à Noeux-les-Mines, a été mortellement fauchée par un train. D'après les pompiers, la victime est un homme âgé d'une trentaine d'années.A 9h29, le trafic SNCF était encore totalement interrompu, dans les deux sens, entre les gares de Lens et Béthune, les pompiers, la police et les pompes funèbres étant encore sur place.Les TER ont été détournés vers la gare de Don-Sainghin (Sainghin-en-Weppes, Nord), où quatre bus ont déjà été commandés par la SNCF pour assurer la navette et desservir les gares situées entre Béthune et Lens (Noeux-les-Mines, Mazingarbe, Bully-Grenay, Liévin, Loos-en-Gohelle).Un TGV, qui assurait la liaison entre Paris, Arras et Dunkerque, a été détourné vers la gare Lille-Europe.