Nœux-les-Mines : une relique contenant une goutte de sang de Jean-Paul II fait la fierté des fidèles

Philippe Dewerdt, Président du comité de la paroisse polonaise de Noeux-les-Mines ; Père Piotr Szot, Prêtre de la paroisse - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Didier Pithon et Antoine Morvan. Montage de Michelle Vansteenkiste.

et pour lui rendre hommage, les fidèles de Nœux-les-Mines sont venus nombreux dimanche à la messe organisée pour, c'est une relique d'une valeur spirituelle inestimable qui a été confiée le 15 décembre dernier par le cardinal de Cracovie, en pologne. "Ça fait quelque chose de rendre une relique de Jean-Paul II comme ça, donnée par le cardinal en plus !" s'émeutn le président du comité de la paroisse polonaise de Nœux-les-Mines.confie le Père Piotr Szot, le prêtre de la paroisse."C'est une fierté qu'elle reste ici auprès de nous !" s'écrie une fidèle. "On pourra la voir chaque dimanche."Jean-Paul II, pape de 1978 à 2005, a étépar Benoît XVI etpar le pape François.