Non, le département du Pas-de-Calais ne démarche pas pour l'isolation de combles à 1 euro

Le département du Pas-de-Calais a alerté ce mercredi 14 août sur une recrudescence des démarchages téléphoniques proposant une isolation de combles pour 1 euro, se présentant comme officielle."On signale encore des démarchages téléphoniques abusifs pour l'isolation de combles à 1 euro se réclamant du Département du Pas-de-Calais" s'alarme le Conseil départemental, qui "rappelle qu'il ne finance aucune opération de ce type !"Et de rappeler qu'une plateforme a été mise en place pour s'opposer au démarchage abusif : Bloctel.gouv.fr est une liste dans laquelle il est possible de s'inscrire gratuitement pour ne plus être démarché. La loi interdit à tout professionnel de démarcher téléphoniquemen tun consommateur inscrit sur cette liste.