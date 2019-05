“Non, pas du tout” : Franck Ribéry refuse de finir sa carrière en France

⭐🇫🇷⭐

Un retour en France, c’est envisageable pour terminer votre carrière ?

"Pas du tout" La réponse de @FranckRibery à Téléfoot. pic.twitter.com/3t7yYXN2pp — Téléfoot (@telefoot_TF1) 19 mai 2019

Hors de question pour Franck Ribéry de finir sa carrière dans un club français. Sur Téléfoot , le footballeur originaire de Boulogne-sur-Mer a été clair quand la question lui a été posée ce dimanche 19 mai : "Non, pas du tout", a-t-il répondu au lendemain de son dernier match au Bayern A 36 ans, "Kaiser" Franck a aidé le Bayern a remporter une 7e Bundesliga d'affilée. Le Boulonnais a ainsi remporté son neuvième titre de champion d'Allemagne, devenant le joueur le plus titré de l'histoire du championnat allemand. Le club bavarois n'a plus qu'une finale de Coupe à jouer et l'ancien joueur de l'OM quittera Munich.Pour aller où ? "Je ne sais pas, je n'ai pas de plan exact, a confié l'attaquant dans l'émission télévisée. Il y a des options mais on va encore réfléchir". 423 matches, 126 buts, 132 passes décisives : Franck Ribéry s'est dit "fier de [lui]" sur TF1. "C’est plus qu’une carrière, c’est toute une vie", a-t-il confié.En douze ans au Bayern, l'ancien attaquant des Bleus a remporté 23 titres. Il a aussi formé un redoutable duo avec le Néerlandais Arjen Robben, qui quitte lui aussi Munich sur un dernier but. Adulé à Marseille et à ses débuts en Bleu en 2006, "Francky" a ensuite souffert d'une image brouillée en France après l'épisode de la grève des joueurs de Knysna, en plein Mondial-2010.