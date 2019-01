Norrent-Fontes : une première boucherie vandalisée dans le Pas-de-Calais

Une première dans le département

© Aurélien Lecocq

Une plainte déposée

Série de dégradations

et cette inscription, "sur la devanture. La boucherie Lecocq Et Westerlynck, à Norrent-Fontes (entre Aire-sur-la-Lys et Lillers) a été victime de dégradations, dans la nuit du 31 décembre au 1janvier, selon une information de La Voix du Nord confirmée auprès du gérant.Un acte de violence qui rappelle la série de vandalisme dont sont victimes depuis le printemps dernier plusieurs commerces de la métropole lilloise. La différence, c'est qu'il s'agit(1400 habitants), qui plus est."Ce sont des voisins, juste en face de la boucherie, qui ont appelé la gendarmerie" après avoir vu trois personnes cagoulées s'attaquer au commerce. Mais quand les forces de l'ordre sont arrivées,Le boucher a porté plainte mardi après-midi à la gendarmerie de Lillers, mais"Les témoins n'ont pas pu les reconnaître". Son assurance devrait prendre en charge les dégâts, mais il n'en est pas moins désemparé, ne s'attendant pas à ce que de tels incidents puissent lui arriver, "" Cette boucherie, sa deuxième," s'insurge Gabriel Hollander, président de la Fédération des bouchers du Pas-de-Calais. "J'ai moi-même appelé la gendarmerie de Lillers pour leur dire que nous souhaitons que cette plainte soit suivie" ajoute-t-il, estimant que les forces de l'ordre ont été "réceptives" à cet appel.Cet acte n'a pas été officiellement revendiqué, mais l'inscription "" est la même que celle retrouvée sur la devanture de la boucherie Veys , à La Madeleine dans la nuit du 27 au 28 décembre.En 2018, de nombreux commerces – boucheries, poissonnerie , fromagerie, rôtisserie – ont étéde la part de militants anti-spécistes, un mouvement lié au veganisme. Plusieurs militants avaient été interpellés et deux d'entre eux seront jugés en mai 2019