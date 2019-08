Oignies : Françoise, disparue depuis une semaine, a été retrouvée saine et sauve

[#AppelàTémoin] FIN de notre appel à témoin. Françoise a été retrouvée saine et sauve. Merci de nous avoir aidé à la retrouver. pic.twitter.com/IHvfOj3Bqb — Police Nationale 62 (@PoliceNat62) August 6, 2019

Elle avait disparu pendant une semaine : plusieurs jours après avoir fait l'objet d'un appel à témoins pour disparition inquiétante, Françoise a été retrouvée saine et sauve, a indiqué ce mardi 6 août la police du Pas-de-Calais.Françoise, 68 ans, avait quitté le centre de rééducation des Hautois de Oignies le 30 juillet entre 17h40 et 18h30. Elle y était hospitalisée depuis la semaine précédente à la suite d'un AVC. Source d'inquiétude pour la police de Lens, Françoise était partie sans moyen de paiement et sans son téléphone.