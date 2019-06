Oignies : à l'occasion du tournage de l'émission “Affaire Conclue” de Sophie Davant, faîtes évaluer vos vieux objets

🏺 Jusqu’où iront les enchères ? #AffaireConclue



Ce soir, toute l’équipe d’"Affaire Conclue" se délocalise au cœur de la brocante la plus fréquentée de France pic.twitter.com/GaUTsLLVu5 — France 2 (@France2tv) 30 mai 2019

Depuis la rentrée 2017, "Affaire Conclue" sur France 2 propose aux particuliers de faire expertiser un vieil objet par des brocanteurs et antiquaires professionnels et de leur vendre s'ils manifestent un intérêt.Les 4 et 5 juillet prochains, l'animatrice Sophie Davant et son équipe viendront enregistrer une nouvelle émission à la Mine d'Oignies, qui sera diffusée en prime-time à une date ultérieure.Le public sera convié à assister au tournage le vendredi 5 juillet, de 8h30 à 17h. A cette occasion, la production propose à chacun de "venir faire expertiser gratuitement un objet pour en connaitre son histoire et sa valeur", en s'inscrivant préalablement à l'adresse suivante : specialeaffaireconclue@warnerbros.com Le dernier prime d'"Affaire Conclue", enregistré à L'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse) et diffusé sur France 2 le 30 mai, a réuni plus de 2 millions de télespectateurs.