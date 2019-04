Une entreprise d'Outreau fabrique en urgence des filets pour couvrir Notre-Dame de Paris

Des filets de protection sur la rosace

Il aura fallu 24 heures à François Coppin, le PDG d'Alprech Filets et ses salariés pour honorer cette commande particulière : "C'est quelque chose qui prend aux tripes, j'ai des frissons dans le dos quand je vous le dis".Cette entreprise familiale créee en 1982, emploie 25 personnes et a pendant longtemps œuvré pour l'industrie de la pêche. Aujourd'hui cette activité représente encore 25% de sa production mais elle diversifie ses clients en confectionnant des filets pour le CNRS, la Marine Nationale et le sport (football et basketball).Mais la demande reçue cette semaine est un plus : "on est fiers de travailler pour la cathédrale Notre-Dame, tout le monde a participé, tout le monde a été content de participer à cette rénovation" raconte Isabelle Mouillard, une des salariées.Des coupeurs, des abouteurs, des ramendeurs, trois équipes de trois personnes exerçant ces métiers très spécifiques ont ainsi confectionné 2000 m² de filets pour protéger l'édifice (par exemple la rosace) et des pare-gravats haute résistance.Une fierté pour cette société très discrète d'avoir participé au chantier: "On l'a fait avec passion, vite et avec le cœur", conclut François Coppin.