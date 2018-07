Opération de #déminage ce dimanche 8 juillet à #outreau de 6h à 12h. Respectez le périmètre de sécurité @Prefet62 pic.twitter.com/hTHTFJ2E1d — Police Nationale 62 (@PoliceNat62) 7 juillet 2018

Opération de déminage en cours à Outreau. Restez bien en dehors du périmètre de sécurité et suivez les directives des policiers nationaux présents sur le terrain, au PCO et dans les airs avec Airpol59. pic.twitter.com/KLzFxq6FCg — Police Nationale 62 (@PoliceNat62) 8 juillet 2018

Fin de l'opération de déminage. Levée du périmètre de sécurité. Aucun incident à signaler. — Police Nationale 62 (@PoliceNat62) 8 juillet 2018

Une opération de déminage vient de s'achever ce dimanche matin à Outreau, où uneC'estque l'objet a été trouvé. Prévenus quelques jours plus tôt, les riverains ont étéet l'opération de déminage a démarré à 8 heures.Un périmètre de sécurité dea été mis en place et plusieurs habitants, dans des rues plus éloignés, n'ont pas été évacués mais confinés chez eux, tout comme les résidents d'une maison de retraite.