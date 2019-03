VIDEO. “A découvert” : à Outreau, des cafetiers posent nus pour dénoncer le poids des taxes et charges

Une situation commune à beaucoup de commerçants en France ?

Yann et Mathilde Malet, commerçants à Outreau, posent nus sur une affiche

L'affiche ne passe pas inaperçue dans le quartier de Manihen à(près de Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais); C'est là que Mathilde et Yann Malet sont installés. Ce couple de commerçants tientDepuis quelques jours, leur façade arbore. Des pancartes cachent ce qu'il faut cacher : "Tu m'as vue quand t'abuses" et "A découvert".L’affiche a été réalisée par un ami photographe. Elle mesure 2 mètres de large sur 2,75 mètres de haut, avec ce slogan :Leur objectif : alerter l’opinion sur leur situation de commerçants, "étouffés par les charges, taxés à plus de 50%."La situation de Yann Malet et de son épouse, c'est celleLe cafetier explique être "ouvert plus de 75 heures par semaine et 363 jours par an mais il y a des mois où je ne me verse pas de salaire."D'ailleurs, Mathilde Malet est obligée de travailler à côté : "On a fait notre bilan comptable et il est positif , plus de 30% mais avec le régime social des indépendants,", explique-t-elle. Le couple dit avoir envoyé des courriers, alerté l'administration mais sans succès.Interrogé, le maire d'Outreau, Sébastien Chochois, les soutient : "Leur café, c'est un lieu qui anime le quartier, qui héberge une association, la commune mettra tout en oeuvre pour les aider." Alors cette affiche provocante, c’est