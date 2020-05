Pas-de-Calais : 3331 chéquiers de 52,50 euros remis pour l'urgence alimentaire

Complément aux chèques d'accompagnement personnalisé distribués aux sans abri, les chèques d'urgence alimentaire se destinent aux personnes en situation de précarité. Un dispositif qui est une volonté d'Emmanuel Macron d'assurer "les plus précaires, les plus démunis, les personnes isolées (...) qu'ils puissent être nourris, protégés".



Le public concerné est celui qui a besoin de recourir à l'aide alimentaire du fait de l'insuffisance ou de la diminution de ses ressources : travailleurs pauvres, étudiants, jeunes sans emploi ni formation, bénéficiaires des minima sociaux ou familles monoparentales.

Un chéquier par famille pour 15 jours

Dans le Pas-de-Calais, 3 331 chéquiers de 15 coupons de 3,50 euros vont être distribués. La base du don de ces chéquiers est : un chéquier par famille pour 15 jours. Mais cela est à adapter à la situation des familles. La distribution est actuellement assurée vers les Centres Communaux d'Actions Sociales, CCAS, et certaines associations assurant l'aide alimentaire et constatant une augmentation majeure des demandes (le Secours populaire Français, dans le Pas-de-Calais).



Une première livraison de chéquiers a été assurée : 580 chéquiers livrés à un CCAS et trois CIAS (Centres Intercommunaux d'Actions Sociales) la première semaine de mai et, 2 751 chéquiers les 18, 19 et 20 mai aux CCAS d'une dizaine de communes est en passe de se terminer. Les communes et les territoires ont été choisis suivant les critères de ruralité et de pauvreté de la Direction Générale de la Cohésion Sociale, DGCS.