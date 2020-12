Pas-de-Calais : Alcool, essence, pétards... Le préfet annonce une série de restrictions pour le Nouvel an

Comme à son habitude, le préfet du département Pas-de-Calais a pris des mesures de prévention pour éviter d'éventuels troubles à l'ordre public lors de la Saint-Sylvestre, le soir du 31 décembre. Les engins pyrotechniques et la consommation d'alcool dans la rue seront notamment interdits.

Interdiction de faire péter des pétards dans la rue le soir du nouvel an.

Interdiction de faire péter des pétards dans la rue le soir du nouvel an. • © MaxPPP

Consommation d'alcool, achat de carburant ou d'engins pyrotechniques... Le préfet du Pas-de-Calais a pris une série habituelle d'interdictions pour prévenir "les troubles à l’ordre public" lors de la soirée du Nouvel an, en plus du couvre-feu toujours en application.

Pas d'alcool sur la voie publique, les 31 décembre et 1er janvier

Les jeudi 31 décembre et vendredi 1er janvier, il sera interdit de boire de l'alcool sur la voie publique dans tout le département du Pas-de-Calais, annonce l'arrêté préfetoral. Sans quoi vous pourrez être verbalisé.

Pas de pétards dans la rue

Les feux d'artifice ou les gros pétards dans la rue sont à bannir pour cette Saint-Sylvestre. "Le port, le transport et l’usage d’engins pyrotechniques à titre non professionnel seront interdits dans le domaine public", indique le préfet.

Vente d'essence restreinte

"La vente et le transport à titre non professionnel de tout carburant hydrocarbure dans des contenants portatifs seront interdits", déclare le préfet.

Pas de produit inflammable

"Le port, le transport et l’usage de produits acides corrosifs, de tout produit inflammable et chimique à titre non professionnel seront interdits", détaille également l'arrêté préfectoral.

Couvre-feu pour le 31 décembre

La nuit du Nouvel an ne déroge pas à la règle. Le couvre-feu s'appliquera sur tout le territoire dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, de 20 heures à 6 heures du matin. Seules les personnes munies de l’attestation dérogatoire pourront circuler librement.