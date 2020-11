Pas-de-Calais : alerte orange déclenchée pour un risque de submersion marine

Météo-France place le département du Pas-de-Calais en alerte orange "vagues-submersion" à partir de 15h00, ce dimanche. En cause, la conjonction d'un fort coefficient de marée et de très fortes vagues.

Un coefficient de marée de 109 ce dimanche

Avis de tempête sur le littoral. Le Pas-de-Calais est placé en alerte orange "vagues-submersion", comme quatre autres départements (Finistère, Manche, Seine-Maritime et Somme). L'alerte prend effet à 15h, ce dimanche 15 novembre.Selon l'organisme météorologique, la conjonction de gros coefficients de marée et de fortes vagues "nécessite une attention toute particulière". "La perturbation active associée à la dépression, se décale sur la Manche puis sur le golfe de Gascogne en journée. En cours d'après-midi ce dimanche, les vents de Sud-Ouest vont se renforcer en Manche. Aussi, ils amplifient les fortes vagues en provenance du Sud-Ouest sur la Manche", ajoute Météo-France.La fin de cette vigilance orange est prévue lundi 03h00, selon les prévisionnistes. Les coefficients des grandes marées sont de 107 dimanche matin, 109 dimanche soir et 109 lundi matin.