Pas-de-Calais : un apiculteur dévasté par un incendie malveillant reçoit 17 000 € du monde entier

Une aide de la ville de Montreuil-sur-Mer ?

: dimanche 4 février, Fabien Lokaj, un apiculteur de Saint-Josse, a découvert ses ruches d'Airon-Saint-Vaast dévastées par un incendie malveillant. "Un feu a été allumé et nos ruches ont été jetées dans le brasier" racontait-il alors sur sa page Facebook Le bilan :, 54 autres renversées, d, calcinées ou figées dans la cendre et le miel. Les pertes s'élevaient àL'apiculteur aurait pu baisser les bras face à ce désastre, mais"Certaines personnes ont proposé de faire des dons, et un monsieur dénommé Christophe a ouvert une cagnotte" raconte Fabien Lokaj, "beaucoup, beaucoup de personnes ont fait des dons."Résultat ?De quoi lui permettre de se relancer. À Montreuil-sur-Mer, où l'apiculteur a tenu à assurer sa vente de miel, le maire Charles Barège souhaite lui aussi lui venir en aide : "Ou bien on l'aidera financièrement, ou bien on l'aidera en lui concédant un terrain."Avec l'argent des dons, Fabien Lokaj aimerait, et envisage même d. Une manière de remercier ceux qui l'ont soutenu.