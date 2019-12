Pas-de-Calais : vingt-sept personnes migrantes secourues au large de Calais dont quatre mineurs

A 1 heure du matin dans la nuit de lundi 16 à mardi 17 décembre, la préfecture maritime de la Manche mer du Nord a été alerté par le CROSS (centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) Gris-Nez de la présence de dix personnes migrantes dans une embarcation pneumatique en difficulté au large de Calais.



Dix-sept autres ont été secourues dans les eaux anglaises par un patrouilleur britannique tandis qu'une troisième embarcation, contenant un nombre de personnes inconnu, a, elle, été repérée par un navire longeant les côtes françaises, dans une épaisse nappe de brouillard.

Sains et saufs

Les six adultes et quatre mineurs sont finalement secourus aux alentours de 3 heures grâce à l'intervention de la VCSM Escault, le RIAS Abeille Languedoc et la SNSM de Calais. Ils ont tous été récupérés sains et saufs puis pris en charge par la police aux frontières à Boulogne-sur-Mer.



Depuis le début de l'année, 254 opérations de sauvetage ont déjà été réalisées, impliquant 2.521 exilés qui tentaient de rejoindre l'Angleterre par la mer, selon un bilan actualisé de la préfecture maritime.