Le Nord et le Pas-de-Calais en vigilance jaune

La Lawe-Clarence est placée en vigilance jaune. • © DR

pourdes vents violents, des risques de crues et d’inondations.Le cours d’eau de la Lawe et la rivière de la Clarence,dans le Béthunois, sont actuellement en vigilance jaune crues, peut-on lire sur le site Vigicrues. "Les niveaux de la Lawe et de la Clarence, après être montés rapidement en début de soirée, sont actuellement en baisse. Mais les perturbations attendues dans les 24 prochaines heures pourraient de nouveau faire remonter les niveaux des deux cours d'eau. Des débordements très localisés peuvent se produire", écrit Vigicrues, ce dimanche 27 septembre, dans son point d'information à 8 heures.Plus globalement, les conditions météorologiques ont eu raison de plusieurs évènements sportifs dans la région, dont les 35e Foulées lambersartoises ou les championnats de France d’aviron à Gravelines.