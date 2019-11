Pas-de-Calais : l’OVNI aperçu serait en fait un dégazage de fusée

L'OVNI pourrait être un dégazage de la fusée Falcon 9. / © DR

Un signalement d'OVNI par trimestre

Le passage de Falcon 9 au-dessus de la France

Lundi, aux environs de 17h50, un habitant de l’Audomarois a vu passer une curieuse forme lumineuse triangulaire dans le ciel, décrite comme un objet volant non identifié (OVNI). Celle-ci était visible depuis Arques et Saint-Martin-lez-Tatinghem notamment. a Voix du nord L a interrogé Didier Schreiner, responsable du planétarium du Palais de l’univers et des sciences (PLUS) de Cappelle-la-Grande à ce propos.Le scientifique reçoit environ un signalement de ce type par trimestre, ce qui «permet de faire un lien avec un phénomène physique», explique-t-il à nos confrères.«Une planète lumineuse, ça peut être aussi la rentrée dans l’atmosphère d’une météorite ou d’un satellite qui se consume, reprend-il. Au début, on a pensé aux planètes Venus et Jupiter, cette dernière décline et Venus arrive dans le ciel. Mais l’aspect en triangle de l’OVNI et les points lumineux nous font plus penser à un dégazage de fusée.»Pour le responsable du PLUS, il est très probable que l’OVNI corresponde en fait au passage de la fusée Falcon 9 de la société Space X, détenue par Elon Musk, au-dessus de la France. Plus précisément, au second étage de la fusée.«L’heure d’observation approximative du phénomène et celle du passage du morceau de fusée correspondent», précise le géologue en astronomie à la Voix du nord.Il est probable que les 60 petits satellites emportés par Falcon 9 soient encore visibles ce mardi soir.