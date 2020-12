Pas-de-Calais : le Père Noël en cellule, la police joue la carte de l'humour pendant les fêtes

Pince-sans-rire. "Nous procédons actuellement à une vérification d'identité d'un individu nous ayant été signalé à de nombreuses reprises comme pénétrant subrepticement dans les habitations par les toits", a publié sur Twitter la police du Pas-de-Calais le 24 décembre. Le Père Noël en cellule, la plaisanterie a été likée (aimée) plus de 58000 fois.

L'atompshère de ce Noël 2020 était pesante, les policiers ont donc dégainé leurs meilleures blagues pour égayer les foyers.

Nous procédons actuellement à une vérification d'identité d'un individu nous ayant été signalé à de nombreuses reprises comme pénétrant subrepticement dans les habitations par les toits. pic.twitter.com/6umq7cIW5u — Police Nationale 62 (@PoliceNat62) December 24, 2020

"Tout était en règle !"

Après avoir laissé planer le doute sur une éventuelle libération du Père Noël, "les gardiens de la paix avant tout" ont rassuré l'audience quelques heures plus tard.

"Tout était en règle ! twettaient-ils encore. Comme vous pouvez le constater ce matin aux pieds des sapins il a pu reprendre son activité nocturne. Nous lui avons prêté une moto pour rattraper le temps perdu. Joyeux Noël à tous et merci pour votre fidélité !"

Juché sur son bolide, la vedette des fêtes de fin d'année a pu retourner à sa tâche : ravir les petits et les grands.

Tout était en règle ! Comme vous pouvez le constater ce matin aux pieds des sapins il a pu reprendre son activité nocturne. Nous lui avons prêté une moto pour rattraper le temps perdu. Joyeux Noël à tous et merci pour votre fidélité ! pic.twitter.com/DtbSH8Bg5l — Police Nationale 62 (@PoliceNat62) December 25, 2020

Si elles avaient envie de rire le jour de Noël, les forces de l'ordre n'en oublient pas leur mission. Avec humour et toujour sur Twitter, les policiers ont sifflé la fin de la récréation et le retour du couvre-feu.

#CouvreFeu Nous vous présentons le seul écart possible après 20 heures si vous ne disposez pas d'une attestation de déplacement dérogatoire. #RestezPrudents Nous reprenons dès ce soir nos opérations de contrôle. pic.twitter.com/HPxXqqpU6a — Police Nationale 62 (@PoliceNat62) December 25, 2020

La tactique du gendarme

Légère et adaptée aux réseaux sociaux, cette nouvelle forme de communication se développe dans les rangs des forces de l'ordre.

Le colonel Brice Mangou, commandant du groupement de gendarmerie des Vosges et pionnier du genre, résumait l'idée au journal Le Parisien. "J'ai voulu instaurer une proximité numérique avec un côté vivant. Si on propose des choses trop institutionnelles, on ne va pas au contact".

S'il vous plaît, ne jetez pas vos mégots par terre dans le massif vosgien. La nuit, les écureuils descendent de leurs arbres pour les fumer. Or les agents de l'Office national des forêts essaient de les faire arrêter. 🐿 — 88 - Gendarmerie des Vosges (@Gendarmerie088) September 5, 2020

L'humour en ligne n'est ainsi pas tout à fait désintéressé puisqu'il permet de gagner des abonnés et donc de mieux relayer les messages à faire passer.

"Cette audience permet d'avoir des relais de masse lors d'appels à témoins. Sur le terrain, les retours sont positifs. Ce qu'on fait profite à l'ensemble de la gendarmerie pour montrer que nous sommes comme tout le monde", précisait le colonel Brice Mangou au Parisien.