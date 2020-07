Le Pas-de-Calais reste en vigilance sécheresse cet été

Rien à voir avec la sécheresse de 1976

Le département du Pas-de-Calais fait face à un déficit moyen de précipitations proche de 26 % entre le 1er mars et le 1er juillet, avec des pluies très inégales selon les secteurs.Dans un communiqué publié ce vendredi, la préfecture du Pas-de-Calais déplore un assèchement du sol est à 70 % supérieur aux normales.Le préfet Fabien SUDRY a donc décidé de maintenir le département en situation de vigilance « sécheresse ».Il appelle, à nouveau, les citoyens, les collectivités et les professionnels à réduire les usages de l’eau qui ne sont pas indispensables, afin de préserver la ressource, et ne pas aggraver la situation.Le manque de pluies n’est en rien comparable à la sécheresse de 1976, année de référence avec un taux de 90 % d’assèchement des sols.Les niveaux des nappes restent satisfaisants sauf en amont des fleuves du Boulonnais et de la Hem, où des zones asséchées sont constatées. Les débits des cours d’eau sont corrects.