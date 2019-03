Pas-de-Calais : vous pourrez (de nouveau) vous rendre gratuitement à la plage en bus cet été

Les bus gratuits de l'été,! Le dispositif qui permet aux habitants du département detous les mercredis de l'été avait disparu en 2018, mais il sera de retour dès juillet cette année. "Nous les avions interrompus l'année dernière car", précise le cellule communication.La liste des destinations de l'opérationn'a pas encore été communiquée par la préfecture, mais il y a deux ans, des lignes régulières menaient à plusieurs plages de la côte,, les marais de l'Audomarois mais aussi. On sait déjà qu'il y auraainsi 12 depuis les villes du littoral vers les sites culturels du département.Pendant toutes les grandes vacances,. Seule condition pour profiter de la gratuité du dispositif :au préalable à un numéro vert dont la ligne sera ouverte prochainement. Car le dispositif est très demandé,en ont profité entre 2014 et 2017. Et son interruption avait causé une "grande frustration" chez les usagers, admet le département à qui ce dispositif vacet été.