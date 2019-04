Pêcher des moules, voguer sur un flobart et visiter le Fort d’Ambleteuse… Kamini découvre le Cap Gris-Nez

Braver les vagues de Wissant, assiéger Ambleteuse, faire du sauvetage au CROSS Gris-Nez ....



Voilà des rencontres riches en sensations extrêmes... Voici les découvertes senteurs iodées du Cap Gris-Nez de Kamini, dévoilées dans Les Gens des Hauts.

Au Cap Gris-Nez, la mer pour Horizon

Dimanche 7 avril à 12H55

Présenté par Kamini

Réalisé par Didier Cappelmans



Les gens des Hauts : "Au Cap Gris-Nez, la mer pour Horizon" / © France 3 Hauts-de-France

Faire du windsurf à Wissant

Kamini fait du windsurf à Wissant avec Jules Denel

En plein cœur du site des Deux Caps, il y a cette plage immense. Cette étendue de 20 kilomètres de sable fin,Kamini y rencontre un champion régional.trois fois champions de France et deux fois champion du monde junior.En jean sur le sable, Kamini s'essaye à la voile… Plongera-t-il dans les vagues ?



Faire du windsurf, c’est faire de la planche à voile. Mais faire du Windsurf à Wissant, c’est jouer avec les marées et les couloirs de vent.



"Sa proximité de la côte anglaise offre des couloirs de vent idéaux. Entre vagues et vent moyen, la plage de Wissant est le lieu idéal pour aller tâter de la vague", souffle Jules.



À la pêche aux moules, moules, moules !

J’ai pas de patron derrière moi, je travaille tout seul et j’aime bien ça, cette liberté de travailler tout seul.

La pêche à pied, c’est être patient et attendre que la mer se retire.Elle laisse ainsi la place aux coquillages et aux moules.Prenons une paire de bottes, une cuillère et découvrons avec, comment pêcher des moules à Ambleteuse."Je fais les moules et les coques… On est encore 30 pêcheurs à pieds, mais il y a moins de moules qu’avant."

Visite du Fort d'Ambleteuse

Le Fort d'Ambleteuse et l'estuaire de la Stack / © France 3 Hauts-de-France

Le Fort d'Ambleteuse / © France 3 Hauts-de-France

Le Cross Gris-Nez, les aiguilleurs de la mer

Le Cross Gris-Nez / © France 3 Hauts-de-France

Le Cross Gris-Nez / © France 3 Hauts-de-France

Le Cross Gris-Nez, "Bison futé" de la mer

Le Flobart, joyau de la Côte d’Opale

L'association" Les Flobarts des 2 Caps" / © France 3 Hauts-de-France

Le Flobart / © France 3 Hauts-de-France

Au même titre que les gondoles existent à Venise, le Flobart, c’est l’image représentant la Côte d’Opale. Michel Coënen, président de l’association "Les Flobarts des 2 Caps".

Voilà des amoureux, des fondus d’histoire.Découvrons cette infanterie de retraités et de passionnés qui tous les jours se battent pour un Fort. Le Fort d’Ambleteuse, à la vue époustouflante,Depuis 1967, l’association les amis du Fort d’Ambleteuse restaure ce monument chargé d’histoire, construit en 1680 par Vauban sur ordre de Louis XIV."Depuis 50 ans, l’association est mobilisée à la fois sur le Fort et sur l’estuaire (….). On a un phénomène d’ensablement total de l’estuaire.. Si on ne fait rien, dans quelques années, il n’y aura plus que de l’argousier, des pâtures, des ajoncs et." Nous raconte, responsable de l'association Les amis du Fort d'Ambleteuse.Du nord du Havre jusqu’à la Belgique, le Cross Gris-Nez est une véritable forteresse moderne dont les deux missions principales sont365 jours par an, 24h/24, 50 personnes se relaient et gèrent plus de 1500 opérations locales et internationales, soit la plus grande densité de navires au monde."On a un trafic de 400 navires par jour qui passent devant nos fenêtres, c’est un peu l’équivalent de l’autoroute", explique, administrateur en chef de seconde classe des affaires maritimes.Pour les sauvetages en mer de bateaux en détresse, le Cross Gris-Nez travaille main dans la main avec le SNSM. La Société Nationale de Sauvetage en Mer est une association dont "les bénévoles acceptent de risquer leur vie en mer pour apporter secours à des gens en difficulté". Respect !D’Ambleteuse à Wissant,Ces courageux pêcheurs sontAvec l’association "Les Flobarts des 2 Caps" , ces sacrés bricolos restaurent ces bateaux d’échouage, capable de flotter dans moins de trente centimètres d’eau. Le Flobart était utilisé jusqu’à la fin du XXe siècle pour la pêche sur la côte d'Opale de Berck à Calais.Dans un paysage à couper le souffle, Kamini se perd au Cran aux œufs pour comprendre aveccomment ces passionnés reconstruisent ou restaurent.

Ca guinche à l’Hôtel de la Plage !

"Le bar des anges saouls" chanté par "Père et fils"

Prenez quelques cow-boys et deux/trois apaches loufoques, un Mexicain et des tatoués parfois irrévérencieux... Vous aurez un son grave, parfois rocailleux, celui de la chanson "Le bar des anges saouls" du groupe "Père et fils". Père et fils , ce sont des Boulonnais qui grattent sur une contrebasse, une guitare, un ukulélé, qui pianotent sur un accordéon ou soufflent dans une clarinette.Ces zicos chantent en français des textes colorés qui parfois revisitent La constitution "Article un : à manger pour tous les gamins, d’la confiture plein leurs sourires, les joues gonflées, les poches remplis plus de martyres".