Un phoque abattu au fusil retrouvé sur une plage du Touquet

. Le 10 janvier, un animal avait été retrouvé mort sur la plage des Salines à Oye-Plage. Dimanche 29 avril, deux phoques ont été retrouvés morts par des naturalistes du Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil et du Pas-de-Calais.L'autopsie, réalisée à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Liège (Belgique) a révélé que le premier a reçu "" et des coups "violents au niveau du cou alors qu'il était agonisant entraînant une hémorragie fatale", selon un communiqué de l'association publié sur Facebook et repéré par le Courrier Picard Le second, bagué, est mort d'asphyxie, "", et a également reçu des coups mais "nettement moins violents". L'association a déposé plainte, a confirmé à l'AFP le parquet de Boulogne-sur-Mer. L'enquête est menée par le commissariat de police du Touquet., vivent, selon l'association, au large des côtes du nord de la France, depuis la baie de Somme jusqu'à la Belgique. L'apparition de ces phoques "veau marin" dans la baie de Canche daterait de 2015.Début janvier, une autre association, la Ligue de défense des animaux (LPA), avait déposé plainte après qu'un phoque a été selon elle "délibérément abattu" sur une plage de Oye-Plage (Pas-de-Calais).