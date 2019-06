Pic de chaleur dans le Pas-de-Calais : la préfecture met en place un plan d'action

Concernant l'accueil des personnes sans-domicile les plages d'ouverture des accueils de jour ont été élargies. Les équipes mobiles qui vont à leur rencontre pour distribuer de l'eau ont été renforcées. Un stock de 1000 jerricans de 5 Litres d'eau ainsi que des bouteilles individuelles sont mises à la disposition des migrants de Calais.



Dans les établissements médico-sociaux, au moins une pièce raffraîchie est mise à disposition des résidents.



Comme dans le Nord, les personnels travaillant avec des personnes âgées, des enfants, ou préparant des événements sportifs ont été particulièrement sensibilisés à la marche à suivre, avec cette chaleur. Rappel des bons réflexes - boire régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif



-se rafraîchir le corps (au moins le visage et les avant-bras) plusieurs fois par jour



- manger en quantité suffisante et ne pas boire d’alcool



- éviter de sortir aux heures les plus chaudes et passer plusieurs heures par jour ,dans des lieux frais (lieux climatisés comme certains commerces (cinémas, bibliothèques municipales, musées...)



-éviter les efforts physiques



- maintenir son logement frais (fermez fenêtres et volets durant la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais)



- donner régulièrement de ses nouvelles à ses proches et, dès que nécessaire, oser demander de l’aide



-en toute situation, ne pas hésiter à demander conseil à son médecin traitant, tout particulièrement en cas de problème de santé ou de traitement médicamenteux régulier (adaptation de doses par exemple).



Retrouvez également les recommandations et les bonnes pratiques via le numéro « canicule info service »

au 08 00 06 66 66.