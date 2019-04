Plus rapides, plus fréquents, plus confortables, les nouveaux bus Tadao (enfin) mis en service dans le bassin minier

Les nouveaux bus Tadao mis service dans le bassin minier

Reportage d'Anaïs Hanquet et Jean-Pascal Crinon.

"Un projet global qui a été pensé"

Alexandre Krysyk habite àmais travaille àun trajet qu'il effectue normalement en train. Mais aujourd'hui il a voulu tester les nouvelles lignes de bus. "Je vais chronométrer entre ici et Hénin-Beaumont pour voir si c'est vraiment plus rapide que par le train ou l'ancienne ligne", nous annonce-t-il.Avant, il fallait attendre 15 minutes entre chaque passage. Désormais. Verdict d'Alexandre ? "Je gagne cinq minutes sur mon trajet. Et je faisais un trajet à pied de la gare à mon travail. Là, le BHNS (bus à haut niveau de service NDR) me dépose directement à mon travail".Alexandre n'est pas le seul a vouloir tester ces nouveaux bus noirs, plus larges et plus grands. Il y a même. "Il y a de l'espace, beaucoup de places, du confort, c'est mieux", se félicite un autre passager.Au-delà du design,. Ils peuvent par exemple passer en plein milieu de certains rond point, sans avoir à s'arrêter. "Ce sont les feux qui régulent", nous explique le chauffeur.Mais pour arriver à ce résultat,. "Bon nombre de centre-villes ont été revus complètement avec l'arrivée de ces lignes de bus à haut niveau de service", rappelle Benoît Descamps, responsable communication du Syndicat Mixte des Transports Artois-Gohelle. "Et des travaux ont été faits de façade à façade, où au-delà du simple couloir bus, on a repris la voie voitures, la voie piétons, la voie vélos quand c'était possible, les trottoirs, l'éclairage public... c'est bien un projet global qui a été pensé".Prochain rendez vous en juin prochain, avec le lancement de six bus à hydrogène. Une premiere en France.