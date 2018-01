Un bilan 2017 plutôt décevant pour le port de Boulogne-Calais

Près de 2 millions de véhicules transportés

Le port de Boulogne-Calais a enregistré en 2017 une hausse de 4,25% du trafic poids lourds, une hausse "inférieure aux prévisions" tandis que le trafic passagers transmanche accuse quant à lui un recul de 1,7%,"Bien qu'inférieur aux prévisions, le trafic poids lourds a continué la progression amorcée depuis le dernier trimestre 2016, marqué par le démantèlement du camp" de migrants de "la Lande", avec, "un record historique", a assuré le port de Boulogne-Calais dans un communiqué publié jeudi.Mais la part de marché de l'activité poids lourds n'a pas encore retrouvé son niveau de 2015 (près de 50%), avec 47 % en 2017, le reste étant réparti entre le port de Dunkerque et Eurotunnel.S'il reste le premier port de voyageurs d'Europe continentale, le port a connu une "année encore difficile" pour le trafic de passagers (-1,7%), soit"Les chiffres de 2017 ne sont pas à la hauteur de ce que nous attendions", a commenté Jean-Marc Puissesseau, président-directeur général du port Boulogne-Calais, cité dans le communiqué."2017 aura été une année mitigée pour le port Boulogne-Calais avec une reprise relative du trafic des poids lourds et un trafic passagers non retrouvé", a-t-il ajouté.Le port de Boulogne-sur-Mer reste en 2017, malgré une baisse de 4,8% par rapport à 2016.