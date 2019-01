Port de Boulogne-Calais : le trafic touristique en hausse en 2018

Boulogne reste le premier port de pêche

"Le trafic des passagers repasse la barre des neuf millions avec 9.118.014 voyageurs, soit une progression de 1,41% par rapport à 2017" sur la ligne transmanche Calais-Douvres, a annoncé ledans un communiqué."Du côté des véhicules de tourisme, la progression est encore plus soutenue, avec une hausse de 5,16% du trafic". "L'année 2018 signe, après plusieurs années de baisse continue, le retour très encourageant du trafic des passagers au port de Calais qui reste le plus important port français de voyageurs", a salué, président-directeur général du port Boulogne-Calais, cité dans le communiqué.Le trafic desa en revanche connu une baisse de 4,5% sur l'année 2018, expliquée en partie par une flotte incomplète au premier semestre en raison de l'avarie d'un navire.En matière de pêche, laa maintenu sa position de premier port français, avec 32.142 tonnes de ventes enregistrées, pour un chiffre d'affaires de 82,6 millions d'euros, en hausse de 2% par rapport à 2017.Le port a par ailleurs investi près 15 millions d'euros en 2018 sur ses deux sites, consacrés notamment à la "modernisation" des installations et "aux préparatifs dans le cadre du Brexit", précise le communiqué.