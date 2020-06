Pourquoi Inxent est-il l'un des plus beaux villages du Nord Pas-de-Calais ?

Il se laisse découvrir au gré d'une douce promenade, au fil de l'eau de la vallée de la Course. Le village d'Inxent, une pépite dans un royaume de verdure.

Découverte d'Inxent, un des plus beaux villages du Nord Pas-de-Calais

C'est où Inxent ?

Au nord de Montreuil-sur-Mer, à 10 minutes en voiture et à 19 minutes au sud de Desvres, dans un territoire à la fois boisé, vallonné, fleuri et pittoresque, le village d'Inxent se laisse découvrir par la route départementale 127.

En venant d'Amiens ou de Calais, il est accessible par l'autoroute A16, sortie 26 (Étaples-le Touquet).

Ce qu'il faut savoir sur Inxent



Le village d'Inxent s'étend sur 3,8 km2 et compte moins de 200 habitants.

© F.Giltay

Un village au patrimoine architectural préservé avec ses maisons traditionnelles construites en torchis ...

© F.Giltray

.... ou en briques, comme celle de la mairie.

© F.Giltay

Son blason représentant Saint Antoine, patron de la paroisse, et la rivière de la Course, symbolisée par la barre et le poisson.

Car ici, c'est le paradis des pêcheurs à la truite, la riviére serpente au milieu du village et des prairies dessinant de multiples méandres.



© F.Giltay

On retrouve tout au long de la vallée de la Course les ruines de nombreux moulins à eau. Au fil des rues d'Inxent, on découvre, ici ou là, un ancien moulin à farine du 18éme devenu résidence ou une ancienne ferme seigneuriale du 16éme siécle.

© F.Giltray

Une curiosité à ne pas manquer à Inxent

Le culte de Saint-Antoine : au coeur du village, l'église Notre-Dame de la Nativité datant de 1765, célébre pour son culte de Saint-Antoine.

À l'intérieur, la statue du Saint-Antoine vêtu de l’habit des antonins, ordre religieux spécialisé dans l’accueil des malades. Il porte aussi, le livre de la règle et le bâton en forme de tau, sorte de béquille. On reconnaît à ses pieds un cochon portant la clochette !

Pour entretenir leurs hôpitaux, les antonins élevaient des porcs et avaient le privilège de laisser courir ces animaux reconnaissables à une clochette dans les rues, afin de les débarrasser de leurs détritus. C’est sans doute l’origine de l’élection du saint comme protecteur de la race porcine.

© F.Gilay

Dès le Moyen Age, de nombreux foyers de culte se développent en Boulonnais, en Picardie et dans les Flandres. Dans le Montreuillois, le pèlerinage d’Inxent reste vivace. Au cours d’une cérémonie religieuse et d'une procession qui ont lieu le dimanche le plus proche du 17 janvier.

© F.Giltay

Les incontournables d'Inxent

Une étape gourmande ...

Son Auberge datant du 18éme siécle, accueille encore le voyageur avide de goûter aux recettes régionales, mitonnées sur l'ancienne cuisiniére à charbon. Goutez la truite bien sûr, mais aussi les escargots, le cresson ou les fromages des producteurs locaux...

L'Auberge dispose aussi de 5 chambres où l'on peut savourer la nuit à la campagne avant de regagner les plages du littoral.

© F.Giltay

Une balade à faire à Inxent

La vallée de la Course est un formidable spot pour les pêcheurs à la mouche. La rivière regorge d’insectes dont les truites "fario" aiment se nourrir. Même si les berges de la Course sont majoritairement privées, il existe un parcours gratuit un peu plus au nord, sur la commune de Beussent.

À pieds ou en vélo, trois itinéraires de randonnée passent dans les environs d'Inxent. Sa nature sauvage s'offre aux visiteurs silencieux qui prendront le temps de l'observer !

Tous les circuits sont présentés dans les Offices de Tourisme de la vallée de la Course ou en cliquant ici





La carte des plus beaux villages du Nord Pas-de-Calais