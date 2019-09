Pourquoi Lebiez est-il l'un des plus beaux villages du Nord Pas-de-Calais ?

Pourquoi Lebiez est l'un des plus beaux villages du Nord Pas-de-Calais

C'est où Lebiez ?

Ce qu'il faut savoir sur Lebiez

Portrait du maréchal Oudart du Biez par François Clouet. / © Wikimedia Commons

Les incontournables à Lebiez

Une curiosité à ne pas manquer à Lebiez

Course de caisses a savon Lebiez 2019 [HD] Big show and Mistakes

Plongée dans la course de caisses à savon de Lebiez

Une balade à faire à Lebiez

Amateurs de patrimoine religieux ou de... courses en caisses à savon, bienvenue à Lebiez. La petite commune (250 habitants) du Pas-de-Calais allie vieilles briques et bucolisme.Lebiez se trouve dans le sud du Pas-de-Calais, à une vingtaine de kilomètres à l'est de Montreuil et à quinze kilomètres au nord d'Hesdin.La commune est traversée par deux départementales, les RD108 et RD130 qui se croisent en son centre. La gare SNCF la plus proche se trouve à Beaurainville (15 km). Elle est normalement desservie par la ligne Saint-Pol-sur-Ternois - Étaples, mais en raison des travaux en cours, des bus de substitution ont été mis en place jusqu'en 2020.Petite commune de 250 habitants, la commune de Lebiez – le Z ne se prononce pas – existait déjà au XIIIsous un autre nom. Pendant plusieurs siècles, elle a eu plusieurs appellations liées au saint-patron de son église, Saint Vaast (Sanctus Veestus, Sains Vees, Saint-Vehes, Saint-Wès...)Son nom actuel, Lebiez, vient du mot "bié" la langue d'oïl (la langue romane qui s'est développée dans le nord de la France au Moyen-âge), qui signifie canal ou fossé. Une référence au cours d'eau de la Créquoise, qui borde le village ?Lebiez peut en tout cas se targuer d'avoir vu naître en 1475 une grande figure de la noblesse médiévale française : Oudard du Biez. Nommé maréchal du roi François Iaprès s'être illustré pendant les guerres d'Italie, il est nommé maréchal de France en 1542 et obtient, à ce titre, le gouvernement de la Picardie.C'est dans le cadre de ces fonctions, en 1542, qu'il ordonne chevalier le dauphin du royaume, qui deviendra cinq ans plus tard Henri II. Il réussit, en 1544, à contrecarrer les projets de l'empereur du Saint-Empire Charles-Quint d'abord en Provence, puis plus près de chez lui au cours du siège de Montreuil. Sa disgrâce débute après le siège de Boulogne-sur-Mer par les Anglais en 1544. Son beau-fils Jacques de Coucy perd la ville, et sa reddition est mal acceptée par le roi de France. Lorsque Henri II monte sur le trône, Oudart du Biez est accusé de haute trahison et de lèse-majesté pour son abandon de Boulogne. Jugé, il est condamné à mort en 1551 et décapité en 1553. Sa mémoire ne sera réhabilitée qu'en 1575, sous Henri III.Lebiez accueille un important patrimoine religieux, à commencer par son église Saint-Vaast. L'édifice a été bâti au XVIsiècle dans le style gothique flamboyant.Endommagée par le temps, ravagée par un incendie en 1699, elle a été relevée au XVII, puis au XVIIIsiècle, et a dû faire l'objet d'une nouvelle réfection au XXsiècle par la Fondation du Patrimoine.C'est également devant l'église que se trouve le monument aux morts.On trouve également dans le village la chapelle "Notre-Dame des Douleurs", ou "Notre-Dame des Sept Douleurs", autre nom sous lequel le catholicisme vénère la Vierge Marie.Et hormis les édifices religieux ? Lebiez est depuis quelques années en train de se bâtir une solide réputation de piste de courses de caisses à savon ! La compétition, qui se tient désormais tous les ans en mai, compte même pour la Coupe de France de la discipline.Bolides aérodynamiques taillés pour la vitesse ou vieux coucous retapés par des casse-cou, tous les véhicules en course ont pour point commun de n'utiliser ni essence, ni électricité. Tout fonctionne à la gravité."Un ami m'a dit : 'j'ai une baignoire, on va essayer de la couper en deux pour faire l'avant et l'arrière'", nous confiait en 2017 un participant. "On est allés acheter un essieu de 206 qui était HS, on l'a raccourci, on a mis des freins !".Et avec une pente de près d'un kilomètre, avec des passages à 10% où la vitesse frôle parfois les 90 km/h, ces freins ne sont pas de trop...À cheval entre Lebiez et Royon, une " randonnée-patrimoine " organisée par l'office de tourisme du Haut-Pays propose de visiter les deux villages en découvrant leur patrimoine respectif : églises, châteaux ou moulins.Le parcours, long de deux kilomètres, borde le cours d'eau de la Créquoise et permet également de découvrir les belles maisons de ces deux communes. Le parcours avait été initialement utilisé pour une randonnée organisée en groupe, mais elle peut être suivie sans encadrement.