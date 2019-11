Pourquoi Licques est-il l'un des plus beaux villages du Nord Pas-de-Calais ?

Pourquoi Licques est-il un des plus beaux villages du Nord Pas-de-Calais ?

C'est où Licques ?

Ce qu'il faut savoir sur Licques

Une dinde de Licques à l'Élysée

Les incontournables de Licques

Une curiosité à ne pas manquer à Licques

Une balade à faire à Licques

Les plus beaux villages du Nord et du Pas-de-Calais Ce village a été choisi pour figurer sur notre liste des plus beaux villages du Nord et du Pas-de-Calais selon des critères d'intérêt architectural, de préservation du patrimoine, de qualité de l'environnement…

Nul besoin d'aimer la volaille pour décider d'aller faire un tour à Licques. Ses richesses naturelles – à l'image du bois qui s'étend au nord – et son abbaye classée valent déjà le détour.À la croisée des chemins entre Calais (20 km), Boulogne-sur-Mer (25 km) et Saint-Omer (25 km), Licques est traversé par les départementales D191, D215 et D217.La gare SNCF la plus proche se trouve à Pont d'Ardres, à une quinzaine de kilomètres. Il est également possible d'accéder au village via la nationale N26 via Surques, ou par l'A26 en prenant la sortie n°2 (Audruicq, Ardres, Guînes).Licques, au cœur de la vallée de la Hem, se trouve sur un territoire géologique très riche : située à l'extrémité de ce qu'on appelle la boutonnire du Boulonnais, où on trouve des coteaux calcaires qui se traduisent par un sol très clair et la présence d'anciennes carrières.Le bois bordant le village est classé dans l'inventaire du patrimoine naturel Natura 2000 , aussi bien pour les oiseaux qui y vivent – merle noir, pouillots, pinson des arbres, rouge-gorge, etc. – que pour les essences d'arbres classées.L'histoire de la commune est liée à celle du comté de Guînes, dont elle était une baronnie, ainsi qu'à celle des seigneurs de Licques.Mais si l'on connaît Licques, c'est surtout pour ses élevages : considérée comme la capitale de la volaille au nord de Paris. Des dindes, en particulier, importées en Europe par les conquistadors et que l'on suppose introduites en Flandre et en Artois par les Espagnols vers le XVIsiècle.La dinde n'a obtenu son Label Rouge qu'en 1979 et a obtenu une certification IFS en 2007.L'édifice le plus emblématique du village est l'abbaye classées aux monuments historiques depuis 1983.Elle a été fondée sous l'appellation "Collégiale de la Vierge Marie" en 1132 par un croisé au profit de l'ordre des Prémontrés, qui en a la charge pendant les siècles qui suivent.Le lieu saint a été plusieurs détruit – tantôt par les armées françaises, anglaises ou espagnoles – et sa dernière reconstruction remonte à la première moitié du XVIIIsiècle.De l'ancienne abbaye, il reste aujourd'hui l'abbatiale, c'est-à-dire le lieu de culte qui se trouvait au sein du lieu de vie, et qui est semblable de nos jours à d'autres églises.Renommée, elle avait à l'origine la forme d'une croix latine de 70 mètres de long sur 25 mètres, selon l'association dédiée à la préservation du patrimoine de la commune.À l'intérieur de l'église se trouvent trois fresques évoquant la vie de la Vierge Marie, en reprenant les mêmes couleurs que les vitraux.Si vous passez par Licques, vous aurez sans doute du mal à rater Alfred. Il s'agit de la mascotte de la Confrérie de la Volaille de Licques, immortalisée notamment par une statue qui trône près de l'abattoir.Et ce n'est pas la seule.Une preuve de plus de l'omniprésence des volailles à Licques. Une fête traditionnnelle de la dinde a d'ailleurs lieu tous les ans à Licques : cette année, elle est organisée les 14 et 15 décembre... De quoi préparer les fêtes de Noël.La randonnée la plus connue des environs est le Sentier du Cah-Licq'Co . Celle-ci compte 11 km de parcours et se fait en près de 2H45.Au départ de l'abbaye de Licques, il suffit de descendre la rue du Bourg et de suivre le balisage jaune.La balade, qui offre une belle vue sur le bocage boulonnais, traverse plusieurs départementales (D215, D224...), donc prudence !