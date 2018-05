Le procès de Romain Franck, Laventinois arrêté en Israël, reporté en juillet

Quels éléments matériels ?

Le procèsdernier., le Nordiste originaire dequi a éténe sera finalement jugéa annoncé son avocat Me Franck Berton. "Je me rendraile procès", a expliqué l'avocat Nordiste.En attendant, difficile d'obtenirou les conditions de détention du Nordiste, soupçonné d'avoir fait passer des armes en territoire palestinien. "C'est, se contente d'expliquer Franck Berton, qui ne souhaite pas communiquer davantage avant le début du procès.Tout juste sait-on que lea changé d'avocat sur place, car le précédent n'était "", selon Me Berton, et n'allait même pas le voir en prison.Aux dernières nouvelles, le jeune homme est faute de répondre aux conditions nécessaires pour une assignation à domicile, c'est-à-dire la necessité d'avoirchargées de rester avec lui 24h/24h.Romain Franck avait commencé en janvier 2017 au consulat général comme "volontaire international", statut qui permet à de nombreux jeunes adultes de bénéficier d'une expérience professionnelle à l'étranger. D'après le, il aurait profité de ce statut pour franchir la frontière etmême si selon son ancien avocat, l'accusation n'a présentéà ce stade.Le dossier reposerait "" du Français et celle d'un Palestinien arrêté. On imagine que cette confessiondu Laventinois, notamment