Résultats. Municipales à Hesdin : Matthieu Demoncheaux largement élu maire avec 77,6% des suffrages

Les résultats du second tour à Hesdin (Pas-de-Calais). • © France 3 Hauts-de-France

Retour sur la campagne

La commune d’un peu plus de 2000 habitants avait connu une notoriété forcée à la suite des élections municipales de 2014 et des affaires qui ont entaché le maire de l'époque, Stéphane Sieczkowski-Samier. La page semble désormais être tournée.Arrivé largement en tête du premier tour avec 48,93% et à quelques voix de la victoire, Matthieu Demoncheaux, 43 ans, a été élu maire d’Hesdin avec 77,6% des voix, à la tête de la liste apolitique Fiers d’Hesdin. Directeur de cabinet du maire du Touquet jusqu’alors, Matthieu Demoncheaux souhaite écrire une nouvelle histoire pour Hesdin, loin des histoires de ces six dernières années.Face au maire fraîchement élu, Philippe Durier, opposant de la première heure à la majorité sortante et tête de la liste Nous Les Hesdinois n’a récolté que 11,4% des voix. Enfin, Christian Clément, ancien adjoint aux travaux du maire révoqué et toujours fidèle à Stéphane Sieczkowski-Samier, n’a pas convaincu les habitants de poursuivre l’action municipale engagée depuis 2014 avec sa liste Hesdin simplement. Il n’a récolté que 11% des suffrages. À noter que l’abstention s’élève à 46,4%.La commune d’Hesdin a, sans le vouloir, été placée au premier plan pendant la mandature passée. Souvenez-vous, en 2014. Stéphane Sieczkowski-Samier est élu plus jeune maire de France. Adulé dans un premier temps, le jeune maire a par la suite été révoqué et condamné après avoir été visé par plusieurs enquêtes, notamment pour détournement de fonds publics, acquisition d'armes de troisième catégorie, prise illégale d'intérêt et complicité de faux et usage de faux en écriture publique.L'ombre de l'ancien maire condamné a donc plané sur toute la campagne de ces élections municipales.Des affaires qui ont entaché l’image de cette commune apaisée, qui souhaite visiblement tirer un trait sur la mandature passée.Sur France Info , retrouvez le détail des résultats du 1er tour des Municipales à Hesdin.