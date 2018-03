Romain Franck, le Laventinois arrêté pour trafic d'armes en Israël, a-t-il été manipulé ?

Cette histoire ne me surprend pas plus que ça

Israël : comment un jeune chauffeur français s'est retrouvé accusé de transporter des armes de la bande de Gaza

Comment un jeune pompier volontaire de Laventie, dans le Pas-de-Calais, s'est-il retrouvé accusé de trafic d'armes dans les Territoires palestiniens ? Romain Franck,, officiait depuis quelques mois pour le consulat général français de Jérusalem lorsqu'il a été arrêté lundi.La sécurité intérieure israélienne l'accuse dans un communiqué de s'être servi des privilèges associés à son activité diplomatique pour faire sortir des dizaines d'armes de la bande de Gaza en direction de la Cisjordanie pour le compte d'un réseau de trafiquants palestiniens.L'un de ses amis nous confiait lundi que "ça n'a aucun sens, i l a été manipulé, c'est sûr . (...) Lui, sa famille, ce sont des gens honnêtes. Il n'a pas de casier judiciaire, c'est quelqu'un de bien." Nos confrères de Franceinfo ont interrogé Lisa* (le prénom a été modifié) qui a travaillé pendant deux ans au consulat français, elle aussi." confie-t-elle. ". Des gens peuvent tout à fait observer que chaque semaine telle personne passe la frontière. Donc quelqu’un d’un peu naïf ou de sentimental peut accéder, peut-être, à une demande particulière, sans vraiment savoir ce qu’il est en train de faire."Car ce métier de chauffeur implique de lourdes responsabilités. "Son rôle, c’est notamment de transporter des diplomates, mais aussi d’autres personnels du consulat, des chargés de mission comme moi à l’époque. On demandait surtout pour du courrier. Il pouvait aussi faire sortir des tableaux pour des expositions, mais c'était plus rare."Des responsabilités auxquelles le jeune homme n"La fonction est assez délicate, et on met ça entre les mains de quelqu’un qui n’a pas d’expérience, qui n’a pas de formation, et qui a juste eu un briefing de sécurité" note la trentenaire, qui affirme n'avoir jamais subi de pression. "Lisa se souvient qu'à son arrivée à Jérusalem, elle a été reçue par le numéro deux du consulat, en charge de la sécurité des personnels. ", mais également les choses sur lesquelles il faut être prudent, notamment lors des déplacements, les choses à ne pas dire...". Par exemple, "si on nous pose des questions tendancieuses sur le terrain, il faut être alerte."Mission diplomatique ou non, ", même avec les voitures qui portent des plaques consulaires, explique-t-elle. S'ils ne sont pas autorisés à fouiller nos véhicules, ils font intervenir leurs chiens-renifleurs."Le jeune homme , dont le ministère des Affaires étrangères suit le dossier de très près, est toujours en détention à Beer-Sheeva, dans le sud d'Israël. En France,