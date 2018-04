Romain Franck, le Laventinois arrêté en Israël, sera maintenu en détention provisoire

Rémunération de 4 500 euros ?

Romain Franck, l'employé du consulat général de France à Jérusalem accusé d'avoir participé à un réseau de trafic d'armes dans les Territoires palestiniens va être maintenu en détention provisoire pendant toute la durée de son procès, a décidé dimanche un tribunal israélien.Le jeune homme originaire de Laventie (Pas-de-Calais) contractuel âgé de 24 ans, est accusé par les procureurs israéliens dela Cisjordanie, autre territoire palestinien.Il aurait agi pour le compte d'un réseau de trafiquants palestiniens, "", selon le service de sécurité intérieure israélien, le Shin Beth.Le Français, arrêté mi-février, aurait reçu(4.500 euros) en échange de ses services, selon l'acte d'accusation.Un juge du tribunal de Beer-Sheva a décidé dimanche qu'il restera en détention provisoire le temps de son procès.Selon l'avocat du Français, cette mesure s'explique par l'impossibilité de la défense à répondre aux conditions nécessaires pour une assignation à domicile le temps du procès, et notamment la nécessité d'avoir deux personnes garantes restant avec le prévenu 24 heures sur 24."Nous n'avons qu'une personne et elle ne peut pas rester à ses côtés tout le temps", a indiqué Me Abed Abou Amir à des journalistes après l'audience. "Nous espérons trouver rapidement un deuxième garant afin qu'il puisse être libéré" provisoirement, a-t-il ajouté.Selon l'avocat,Leur dossier "repose sur une confession" du Français et celle d'un Palestinien arrêté."Ils n'ont pas retrouvé une seule balle, il n'y a pas d'armes", a-t-il affirmé tout en indiquant ne pas avoir eu accès à l'ensemble du dossier.Romain Franck avait commencé en janvier 2017 au consulat général comme "volontaire international", statut qui permet à de nombreux jeunes adultes de bénéficier d'une expérience professionnelle à l'étranger.Le Shin Beth, pas plus que la page Facebook du jeune homme, riche en photos de ses voyages dans la région.La bande de Gaza est gouvernée par le mouvement islamiste Hamas, considéré comme "terroriste" par Israël, qui lui a livré trois guerres depuis 2008. L'enclave est soumise par Israël à un rigoureux blocus destiné à contenir le Hamas. Mais l'intérieur des véhicules diplomatiques est généralement exempt de contrôle.Selon le Shin Beth, Romain Franck recevait les armes d'un employé du Centre culturel français à Gaza, franchissait la frontière avec Israël et parcourait à travers le territoire israélien les quelques dizaines de kilomètres jusqu'en Cisjordanie, sous occupation israélienne.