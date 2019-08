Ruminghem : un agent Enedis meurt après une chute au cours d'une intervention

Un homme âgé de 47 ans, agent Enedis, est mort dimanche soir au cours d'une intervention à Ruminghem (Pas-de-Calais). L'agent travaillait en hauteur, sur un poteau électrique, lorsqu'il a chuté de dix mètres vers 19H30.



Transporté dans un état grave au Centre hospitalier d'Helfaut, il n'a pas survécu à ses blessures et a été déclaré décédé quelques heures plus tard. Une enquête interne a été ouverte, mais il semblerait selon le CODIS 62 que l'agent se soit appuyé au cours de l'opération contre le poteau, qui aurait cédé au niveau de la base, entraînant sa chute.



L'entreprise Enedis, qui se dit "en deuil", "pense à sa famille et à ses proches" et indique que des experts vont tenter de déterminer les causes exactes du drame.