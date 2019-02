Saint-Folquin : un mort et un blessé après un accident, l'A16 coupée dans le sens Dunkerque-Calais

Une personne a été tué et une autre a été plus légèrement blessée ce jeudi 7 févrie à la suite d'un accident de circulation sur l'autoroute A16 à hauteur de Saint-Folquin et Saint-Omer-Capelle, près de Gravelines, sur la voie en direction de Calais.



Le drame s'est produit vers 16h10. Un poids lourd, une camionnette et une voiture Scenic sont impliquées sans que l'on connaisse, à ce stade, les circonstances exactes de la collision. L'hélicoptère du Samu est actuellement sur les lieux.



Une victime, d'âge et de sexe inconnus, a été déclarée décédée sur place, une autre a été légèrement blessée et a été hospitalisée, une troisième est en état de choc.



La circulation est actuellement coupée dans le sens Dunkerque-Calais. Un bouchon de 10 km s'est formé en amont de l'accident. Une déviation obligatoire a été mise en place dans le sens Dunkerque/Calais, par l’échangeur n°53.