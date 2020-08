Saint-Inglevert : candidat à l'Ultra Trail du Mont-Blanc annulé, il va parcourir les 175 km entre les Deux Caps

5 000 mètres de dénivelés au total, 175 kilomètres parcourus... Non, Yohann Duboille n'est pas en train de gravir le Mont-Blanc pour l'édition 2020 de l'Ultra Trail, mais il court depuis ce vendredi 14 août 18 heures.Il est actuellement en train de parcourir sa douzième boucle (sur quatorze boucles au total) de 12,5 kilomètres autour de chez lui, à Saint-Inglevent, sur la route des Deux-Caps.Si l'athlète a repris des forces au cours de la journée de ce samedi, la nuit a été particulièrement difficile pour lui. "Il faisait assez chaud hier soir, malgré la nuit, le temps était très lourd. Il a donc pris un peu plus de temps sur les pauses ravitaillement", témoigne sa femme, Sophie Duboille, son premier soutien, debout et sur le pied de guerre depuis 18 heures.

Pour tenir moralement, il a pu bénéficier du soutien de ses proches et de gens de passage qui l'ont accompagné pour une boucle, puis deux, puis trois pour certains. "C'était vraiment super sympa, même cette nuit, ils étaient au moins trois à partir à chaque boucle", témoigne sa femme.

1 700 euros récoltés pour aider les Gazettes d'Opale

Cette course n'est pas juste un défi sportif. Chaque kilomètre parcouru par Yohann Duboille est financé à hauteur de 10 euros par des particuliers ou des entreprises. L'ensemble des bénéfices sont reversés à l'association les Gazelles d'Opale, créée par Sophie Duboille, sa femme.Dans une publication Facebook, elle le remercie : "Il y a les messages d'amour et les preuves d'amour [...] Merci à toi Yohann Duboille pour ce que tu vas faire pour moi aujourd'hui ! Au-delà du défi physique, c'est surtout une belle preuve d'amour !"Les Gazelles d'Opale est une association créée pour participer à une course solidaire 100 % fémine. "Les participantes réalisent six étapes de courses à pied où elles parcourent entre huit et dix kilomètres.", explique Sophie Duboille. A l'arrivée, les coureuses distribuent des fournitures scolaires au pays dans lequel elles ont couru. En 2019, la course était organisée au Sénégal, cette année, elle doit se dérouler au Népal mais son maintien est suspendu à la situation sanitaire.Pour soutenir l'association, des dons de fournitures scolaires sont possibles en contactant l'association via sa page Facebook , à l'adresse lesgazellesdopale@gmail.com ou des dons financiers via la cagnotte